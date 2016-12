Na roleta da vida, que é a dos investigadores criminais, levam-se alguns murros, caneladas e até patadas. Mas isso o tempo apaga. O que não se esquece e deixa marcas são as rasteiras dos cobardes que não aguentando o "cara a cara" atacam por trás, à sorrelfa, quem confiante e tranquilo segue o seu caminho.Mas isso vale pouco em comparação com o todo vivido. O que fica e conta são os tempos - atribulados mas bons - compartilhados ao longo dos anos com mulheres e homens de grande qualidade. Gente corajosa, leal e generosa que acredita naquilo que faz, não desiste e nunca vira a cara às dificuldades, nada exigindo em troca a não ser o reconhecimento e o respeito que merece e lhe é devido por quem para com eles tem especiais obrigações.Reconhecimento que tarda em chegar e respeito que não se mercadeja – com promessas fátuas e de oportunidade, com palmadas nas costas ou falinhas mansas –; conquista-se, falando verdade, dando o exemplo e tendo uma presença efetiva e tranquilizadora na adversidade e nas armadilhas da vida. Mais do que desejar, é isso que se exige!Nesta época festiva muitos deles estarão a trabalhar. Para eles e para si vão os meus votos de Boas Festas. Fiquem bem e até um dia!!