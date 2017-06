Email a F. J Marques

Caro Francisco, bem sei que as coisas não estão fáceis. É a falta de títulos, de dinheiro e de um presidente que ainda mande a sério no clube.Por isso mesmo, compreendo a ânsia desenfreada com que você e os seus correligionários andam a celebrar esta novela dos emails. Não sei se foram manipulados ou pirateados. A justiça apurará.O que me interessa é que o Francisco perceba que ninguém neste mundo poderá tirar o Tetra ao Benfica. Por agora, os emails podem fazer esquecer as ameaças ao árbitro Tiago Antunes, as deliciosas conversas de Antero Henrique com os gangs da noite ou as mensagens do Macaco a desejar a derrota do FC Porto em Moreira de Cónegos.Em breve, voltará a avalanche da verdade com toda a força. Mas não diga que eu lhe disse. Apague tudo!