Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfrentar a realidade

O partido laranja só esteve no Governo com Barroso, Santana e Passos, em coligação com o CDS e em missões de emergência.

Por João Vaz | 00:30

A informação, o pop-rock e os telemóveis mudaram mais a vida das pessoas do que qualquer programa partidário. O facto carrega de frustração políticos profissionais que lutam pelo poder para domar sociedades. A política, que é a discussão da nossa vida em sociedade, continua, porém, importante. Só que não se faz de passado, mas de futuro. À História vai buscar a confiança e a esperança que germinam a visão do futuro, sem se atardar em ajustes de contas de fidelidades ou de contradições.



As Primárias no PSD suscitaram numerosas reflexões. Uma das menos tratadas foi o esgotar da visão política. Após os tempos de Cavaco, que aproveitou o balanço do reajustamento com o FMI e a adesão à CEE, o partido laranja só esteve no Governo com Barroso, Santana e Passos, em coligação com o CDS e em missões de emergência.



Foi o Portugal de tanga e o País à beira da bancarrota. Saiu sem glória, incapaz de enfrentar as realidades, mas insiste nos seus heróis. O caminho lembra a ortodoxia de partidos que as democracias europeias têm dispensado. Quando a realidade não pára de surpreender, só se pode enfrentá-la com novas soluções. É inovar ou acabar.