Entretanto na Turquia

Enquanto Trump dispara mísseis na Síria pensando que é o Iraque ou despeja uma superbomba no Afeganistão imaginando que é pelo ar que vai destruir o Daesh, sem revelar em ambos os casos uma estratégia para o que virá a seguir, há na Turquia quem planifique bem o futuro.Os turcos vão às urnas amanhã para dizerem se querem ou não o reforço dos poderes presidenciais que muitos temem poder conduzir o país a uma ditadura. Pode até parecer um paradoxo fazer um democrático referendo para legitimar o poder de um homem só, mas é aqui que Recep Erdogan demonstra ser diferente do seu parceiro da NATO. Trump semeia um medo beligerante sem se lhe vislumbrar uma estratégia consequente. Erdogan planeia tudo há muito.Despediu mais de 130 mil servidores do Estado, desde professores a generais passando por juízes, prendeu jornalistas, encerrou jornais e televisões que não afinassem pelo seu diapasão e prendeu opositores. Depois lançou a bomba que é o referendo deste domingo. Com uma sociedade tolhida pelo medo, perseguições e desemprego, Erdogan tem a vida facilitada. Tomara que as sementes da democracia turca de Ataturk resistam a este ímpeto totalitário.