Senhor primeiro-ministro, passou uma semana depois da tragédia. De quantos desaparecidos falamos?– Não faço ideia.- Senhor PM, as casas daquela região foram saqueadas com impunidade. O que fez para impedir tais actos?- Nada de nada.- Senhor PM, os corpos estão num camião de transporte de alimentos porque a viatura da Protecção Civil não tem a refrigeração a funcionar. Comentário?- Nenhum.- Senhor PM, um bombeiro ferido demorou dez horas a receber assistência médica. Comentário?- Ver a resposta anterior.- Senhor PM, é possível fazer num mês a reforma florestal que o senhor anuncia há dez anos?- Não, mas vamos fazer de conta que sim.- Senhor PM, quem é ‘Sebastião Pereira’ do ‘El Mundo’?- Garanto-lhe que tudo está a ser feito, por mim e pelos meus jornalistas, para identificar o personagem.