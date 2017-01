Errar é moderno

Há três erros a fazer escola nas palavras que ouvimos nas televisões. O primeiro, cometido até por oradores mais cultos, é o "acelArar", que ao contrário de acelerar não vem do latim accelerare, mania maçadora de gente antiga. Não faltará, por isso, quem apareça com modernas justificações para a vitória da fonética sobre a gramática.Outro erro comum, ainda há dias utilizado a propósito dos argelinos que fugiram do aeroporto de Lisboa e dos que foram detidos, é o "conterrâneos" em vez de compatriotas, embora exista a esperança de um árduo trabalho de investigação que tenha levado os jornalistas a conhecer a localidade de nascimento dos cinco magrebinos e de ela ser a mesma porque só assim serão conterrâneos.O terceiro exemplo, não digo de ignorância primária mas de fidelidade ao portuguesíssimo meia bola e força, é o do funeral. Esta semana, boa parte dos meios referia que o funeral de Mário Soares se realizava "no" cemitério dos Prazeres, em vez de "para" o cemitério. Ensinaram-me os anciãos da tribo jornalística que funeral é a cerimónia, o cortejo fúnebre que antecede a cremação ou o enterro, e que se dá, por isso, de um local para outro.Como estou velho e ultrapassado, senhores telespectadores!