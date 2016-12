Erro e injustiça

A redução de 1,25% da contribuição da taxa social única (TSU) para os empregadores que paguem o salário mínimo, em contrapartida pelo aumento daquela remuneração para os 557 euros, é um erro e uma injustiça.Na prática, é o dinheiro que deveria servir para pagar reformas que financia o acréscimo do salário mínimo. E se por cada trabalhador pouco mais é do que um punhado de euros, feitas as contas no final do ano são milhões de euros que estão em jogo. Por outro lado, o Governo está a dar uma mensagem perversa e castiga as empresas com política salarial mais generosa.Com este incentivo, o ordenado mínimo tende a tornar-se cada vez mais a bitola do País.