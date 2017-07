Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escondidos no Algarve

Quem quer tirar férias em paz só tem de escolher locais sem jornalistas.

Por Luísa Jeremias | 00:49

Só é ‘apanhado’ quem quer. Quer isto dizer que famoso que quer passar despercebido, tirar férias em paz, fazer topless, dar umas beijocas no namorado e sem fotógrafos em redor, só tem uma coisa a fazer: não estar em locais pejados de jornalistas e, sobretudo, não ‘postar’ localizações nas redes sociais.



Em 2017 já não há paparazzi: há famosos que se paparazzam a si próprios. Muitos ainda têm contrapartidas com isso, ganhando umas borlas nuns hotéis ou um ticket-refeição num restaurante da moda.



Outros são simplesmente… simplórios. E mostram tudo porque querem ser famosos. Eu estou deliciada com este verão no Algarve e com a forma como as celebridades ‘made in Portugal’ estão a ‘pedi-las’.



Querem apostar que só vai aparecer quem faz mesmo por isso? Para a semana falamos...