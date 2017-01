Afinal não correu tudo bem na famosa ‘feira de gado’ dos criadores Silva & Silva, Cª Lda. Anda por aí alguém a espantar o gado e não está fácil trazê-lo de volta ao redil. As reacções à posição do PSD relativamente à baixa da TSU mostram o estado delirante a que chegou a política portuguesa sob os auspícios da geringonça e do Presidente descrispador. Carlos César acusou o PSD de ser ‘muleta’ do BE e do PCP. Isto vindo de quem os anda a usar há um ano como a sua própria ‘muleta’ e funciona também como ‘muleta’ deles. O BE e o PCP insurgem-se contra o PSD por votar da mesma maneira que eles.Diga-se já que o PSD tem razão económica e política. Economicamente, esta baixa da TSU é apenas uma forma de subsidiar salários baixos, sem racionalidade económica (ou sequer social). Politicamente, o PSD expõe com clareza um problema: ou bem que a geringonça se basta a si própria enquanto solução política ou então não é uma solução política, como muita gente anda a dizer desde o início. O PS, o BE e o PCP não podem querer contar com o PSD como membro suplente da geringonça, pronto a saltar do banco sempre que precisam.O PSD também está certo politicamente de uma maneira mais instrumental. A direcção de Passos Coelho anda há um ano a ser desprezada pelo PS e pelo Presidente, com a ajuda de vários notáveis do PSD: ainda esta semana o inevitável Rui Rio lá veio lançar os seus dois cêntimos sobre a nacionalização do Novo Banco. Estar pronto a votar para salvar a geringonça seria uma pura confissão de inutilidade do PSD.Diz-se que assim o PSD também fere de morte a concertação social. Estamos outra vez no domínio do delírio: quem a feriu de morte foi o ministro e a própria concertação, que chegaram a um acordo sem saberem se teriam condições políticas para o assinarem. O PSD está certo: o seu papel não é o de papel higiénico da obra de outros.