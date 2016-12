O Tribunal da Relação do Porto anulou uma decisão da 1ª Instância de Matosinhos sobre um caso de violência doméstica. "Se no período de suspensão da pena o arguido voltar a cometer quaisquer crimes na pessoa da ofendida, a suspensão da pena de prisão pode vir a ser revogada, obrigando o arguido ao cumprimento de pena de prisão", lê-se no acórdão.Genericamente, esta é a triste história de um relacionamento que se deteriorou, iniciando-se uma sequência de agressões físicas, nomeadamente a pontapé. Salienta-se um episódio em que o homem brandiu um cutelo contra a vítima que estava de costas, não a atingindo devido a intervenção de terceiros.Noutra situação, em fevereiro de 2016, ameaçou-a de morte com uma faca. O agressor é doente oncológico e ganha cerca de 550 euros, alegando a impossibilidade de arranjar outra casa. Não se sabe quanto ganha a vítima?!O T.R. do Porto considera que "o facto de os dois continuarem a viver juntos não é motivo de risco suplementar. O facto de estar sujeito a uma pena suspensa é suficiente para o inibir à prática de novas agressões".O espírito natalício este ano bateu forte no Porto. É comovente constatar que ainda há juízes que acreditam no Pai Natal...