Esta obsessão do PSD com o passado começa a dar sinais de paranoia. Que importa que o défice de 2016 tenha sido conseguido à custa de medidas extraordinárias ou perdões fiscais? Afinal ficou, ou não, abaixo dos 2,3%? Se ficou, é seguir em frente e cara alegre.Perguntar como foi, porque foi de uma ou outra maneira, mostra um ressabiamento que já deveria estar ultrapassado. Passos Coelho ganhou as eleições, é um facto, mas não conseguiu formar governo e agora o objetivo deve ser o de regressar ao poder no futuro com propostas que cativem os cidadãos, e não com lamúrias sobre factos passados (ainda por cima, factos que se apresentam como positivos).Há quanto tempo é que o PSD não faz uma proposta inovadora em termos fiscais, de promoção da natalidade, ou nível da saúde e segurança?Mesmo na questão da TSU, o PSD deixou-se ultrapassar em alternativas pela dinâmica do CDS-PP.Passos, não estejas à espera que António Costa te peça nada. O que é preciso fazer é apresentar coisas novas. Que melhorem o nível de vida dos portugueses e estimulem a confiança no futuro. Será assim tão difícil?