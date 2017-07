Esse tal Siresp...

Seis mulheres na casa dos 70 põem a língua em dia numa esplanada de jardim lisboeta.

Por Victor Bandarra | 00:30

"É uma pouca-vergonha! Deixam arder tudo..." E logo outra. "Não mandam limpar as matas!" E outra ainda. "O pior é esse Siresp..." Informadas pelas TV’s, amplificam frases proferidas a galope por políticos e jornalistas, técnicos e bombeiros. Ideias feitas, algo confusas e meio baralhadas, ostentam o senso comum com que muita gente reage ao deixa-arder das últimas décadas. "Alguém é culpado por aquelas mortes lá em Pedrógão!" Todas concordam com a cabeça, menos D. Irene - alheada e pensativa. E a discussão começa como tantas outras entre cabeças mandantes do país: com política e negócios. "Pois! É tudo a roubar..." Reacção em cadeia. "A culpa é do Passos..." E outra. "Isso já vem do Sócrates..." E uma terceira. "No tempo do Salazar não ardia nada..." E a mais espevitada. "A culpa é do Siresp..." D. Irene leva a mão à cabeça e acorda do torpor, olhos húmidos. "Coitadinhos! Morreram todos... Pareciam estátuas enferrujadas!" Confusas, as amigas aguardam explicações. "Era meu primo! Mandaram-no para a morte! Foi lá na Serra de Sintra, no Pico do Monge..."

A 7 de Setembro de 1966, 25 jovens militares do Regimento de Artilharia de Queluz morrem durante um gigantesco incêndio na Serra, encurralados no meio das chamas. Ignorantes do que fosse combater um fogo, morrem a gritar por água e por socorro. Na altura, poucas notícias, e fotos censuradas, sobre as mortes e suas circunstâncias. A censura passava também pelos incêndios. Em Sintra, poucos viram os corpos ser retirados, estátuas carbonizados. D. Irene desabafa. "Nem nos deixaram ver o corpo do meu primo..." No local da tragédia, erguem- -se hoje 25 ciprestes em memória dos jovens. "O meu primo estava quase a safar-se de ir para o Ultramar! A mãe ficou maluquinha de todo! E nem pensão de sangue lhe deram..." As amigas gaguejam palavras de conforto. Uma delas, fixada no Siresp, indigna-se. "Ó Irene! Sabes se o Siresp fez alguma coisa no fogo da Serra de Sintra?!" Para que conste, o SIRESP foi desenhado apenas há uns anos, como sistema de comunicações de emergência, rede exclusiva das forças de segurança e da Protecção Civil. Irene sabe disso, como poucos sabem. Informada e interessada, faz pergunta matreira. "Mas alguma de vocês me sabe explicar o que é isso do Siresp!?" Silêncio e tossidelas. A "especialista" em SIRESP ensaia explicação. "Então, é uma companhia de telefones só para bombeiros!" Há quem se admire. "Mas como é que isso funciona?" Segue-se acalorada discussão sobre o que é, afinal, isso do SIRESP! Irene esboça sorriso triste. "Meninas! A culpa não é dos telefones, nem do clima, nem dos Sirespes..." Então é de quem? "A culpa é de nós todos..." Pausa. "Mas mais de uns do que de outros!"

