Está tudo certo menos os… erros

O relatório divulgado pelo Conselho de Arbitragem na reunião com os clubes por causa das arbitragens é um instrumento útil para analisarmos alguns aspetos relativos ao setor. O modelo de avaliação tem sido questionado e lançado para uma zona de penumbra. Muitos clubes fazem essa crítica apontando essa área ‘obscura’ como um dos ‘cancros’ do nosso futebol.Nesse documento do CA explica-se como é feita a avaliação de um árbitro num processo que vai desde a nota atribuída pelo observador após o jogo ao visionamento dos lances mais relevantes por um elemento do CA e à análise de uma comissão de peritos que ratifica ou retifica a nota. Esta pode ser alterada nestes diversos níveis de aferição e no final ainda pode ser contestada pelo árbitro e pelos clubes. Existe, pois, um escrutínio rigoroso através de um método que se afigura intocável.Agora, se é feito pelos mais indicados e competentes, isso é outra conversa. Obviamente, é de esperar que no edifício da arbitragem esteja gente especializada que terá de respeitar as regras e seguir critérios. Outro dos aspetos que merece atenção tem a ver com a impreparação dos árbitros, designadamente os mais inexperientes, entre eles alguns internacionais.Ora, a verdade é que são esses que têm recebido maior ‘carga’ de formação - já vai em quase 800 horas para cada um! – o que naturalmente ajuda à sua evolução. Em suma, o processo está bem montado mas os (bons) resultados dependem de dois fatores: de tempo e sobretudo da qualidade intrínseca do árbitro.