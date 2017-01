Percebeu o que se passou ontem no parlamento, no debate da TSU? O governo socialista, que só tem existência porque conta com o apoio dos partidos da esquerda, viu chumbada uma medida central que tinha acordado em concertação social. De quem foi a responsabilidade desse chumbo? Em primeira instância, dos partidos de esquerda, que pediram a apreciação parlamentar do diploma.Os tais partidos de esquerda que se comprometeram a apoiar o governo no parlamento. Ora, ter apoio parlamentar significa, para o governo, conseguir fazer passar no parlamento as suas leis e as suas medidas. Mas o que se constata, em mais este "empananço" da geringonça, é que governo e partidos de esquerda só estão unidos na tentativa grosseira de atirar as culpas dos seus fracassos para o PSD. O que não é novidade, já que a única coisa que os une, desde o início, não é qualquer ideia a favor do País mas o facto de serem contra o PSD.Para que serve, então, uma maioria parlamentar que não está disponível para viabilizar medidas importantes do seu governo e só quer aparecer no retrato quando se trata de distribuir benesses? Onde está a tal maioria estável que permite ao governo governar? O que é feito da proclamada auto-suficiência desta solução governativa, que "não pede a mão ao PSD" nem "nunca mais vai precisar da direita para governar"? Perguntas como estas vão colocar-se cada vez mais, daqui em diante.Porque o sacrossanto valor da estabilidade política, que tanto exibem, mais não é do que uma estabilidade postiça. Uma estabilidade que tem dias, o que significa que António Costa, tendencialmente, só governa dia- -sim-dia-não. Não é disso que Portugal precisa, mas é dentro da sua maioria de fancaria que Costa tem de encontrar as condições de governação. Uma geringonça que precisa tantas vezes de peças sobressalentes é porque tem um defeito de fabrico.