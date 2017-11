Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado vs Cidadão

Fogos e agressões mostram como o estado vem sendo enfraquecido.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Quantas agressões por seguranças já existiram à porta do Urban? Dezenas. E noutros espaços de diversão, lazer, etc.? Milhares. Esses crimes não têm parado de aumentar. E vão continuar, se a única medida for fechar as portas da discoteca.



Mas há muito que se conhecem as necessidades: aperfeiçoar a legislação e a fiscalização, evitando a segurança ilegal; garantir a responsabilização da entidade patronal e da empresa que contrata; filtro fino para os requisitos individuais e empresariais; salvaguarda dos direitos de porteiros, vigilantes, etc., que são sistematicamente explorados.



Há anos que se conhecem, sendo que o Estado é cúmplice porque, ainda por cima, é o maior cliente da segurança privada. E há anos que se mantêm, tal como os incêndios, cujas soluções se sabem de cor.



Aliás, fogos e agressões mostram como a segurança, uma área sensível e de soberania por excelência, ou seja, o próprio Estado vem sendo enfraquecido e está débil, atirando os cidadãos para a justiça pelas próprias mãos ou, como sugeria o próprio ex-secretário de Estado da Administração Interna, atirando para o salva-se quem puder/cada um por si. Atirando-nos para uma guerra entre o Estado e a Sociedade Civil.



