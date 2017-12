Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quem tiver a ousadia de definir as regras do jogo social para os próximos 20 anos será o eleito para exercer o poder.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Estamos quase a atingir o equilíbrio orçamental. Que o mesmo é dizer, estamos quase a saber viver com aquilo que produzimos, sem gastar o que não temos.



O problema é a dívida que acumulámos ao longo de anos de desgoverno. Essa está lá, é das maiores do Mundo e temos que a pagar. Vai demorar tempo, e vai atrasar o desenvolvimento do País... paciência.



O importante é olhar para a frente e não cair em tentações, e é tão fácil ser tentado... uma maioria absoluta, uma zanga presidencial, um cargo de relevo numa organização internacional.



Mas se estamos quase lá, não devemos esquecer o que passámos para lá chegar. É tempo de começar a baixar os impostos. Para todos!



É tempo de começar a pensar a sério na principal ameaça à sociedade portuguesa: a demografia. Temos que ter a coragem de mudar o nosso sistema de reformas. Sem medo de perder votos. Ter a coragem de empreender políticas de incentivo à natalidade e ao envelhecimento ativo. E este é o momento de o começar a fazer. Quem tiver a ousadia de definir as regras do jogo social para os próximos 20 anos será o eleito para exercer o poder.