Estão a matar o futebol

A Liga de Clubes aprovou uma medida que define, preto no branco, a ilegalidade de baforadas e cuspidelas na direção de outros nas zonas técnicas, algo que parecia ser do senso comum, das regras da sã convivência e boa educação mas, parece, ainda não interiorizadas por alguns. O Sporting de Bruno de Carvalho indignou-se, falou em perseguição e votou contra, foi um dos dois clubes a tomar essa posição.O outro, já se adivinha, é o novo ‘compagnon de route’ dos leões, o FC Porto, emblema que viu rejeitada uma proposta tendente a aprovar a interdição do recinto para clubes sem claques legalizadas. Claques invasoras de espaços onde os árbitros treinam, com ameaças à mistura, merecem uma clara benevolência pois, aí está, estão legalizadas."É uma palhaçada e uma perseguição ao nosso presidente", disse o representante do Sporting na assembleia, sem perceber que a medida agora aprovada até visa proteger os intervenientes; vão pensar duas vezes antes de atitudes impensáveis ao nível dos carroceiros de outros tempos. São estes os temas fulcrais debatidos pelos homens que gerem o futebol. É de rir até às lágrimas. Ou até ao choro convulsivo. Enfim, cada vez gosto mais de cricket.