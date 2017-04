Este futebol só garante o ‘arquivo’

Com a luta pelo título ao rubro – infelizmente está-se na habitual fase do vale tudo e têm subido à praça pública situações ocas de futebol e que prefiguram a devassa, qual reality show - vale a pena tentar emitir alguma opinião sobre futebol, até porque no rescaldo do jogo de Moreira de Cónegos (onde houve casos de arbitragem a justificar intervenção firme dos órgãos competentes) emerge uma frase de Rui Vitória, quando disse que o jogo estava ultrapassado e era para mandar para o arquivo. É mesmo isso: o futebol praticado por quem quer ser tetra é para arquivar, mas a continuar com este nível, parece-me, não chega para concretizar o sonho da nação benfiquista. Até porque, quando comparado com o seu rival, tenho a convicção de que o FC Porto é nesta fase uma equipa bem mais consistente e com mais argumentos para se posicionar, embora isso dependa de terceiros. E entre os terceiros está o Sporting… correndo tudo bem em Braga. Matematicamente, os leões ainda podem lá chegar, é difícil, mas com o regresso da nota artística está garantida, no mínimo, a sua intromissão na atribuição do cetro. Até porque num dérbi ninguém consegue prever rigorosamente nada…