Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estorvos na narrativa

Fúria dos elementos e erros clamorosos de planeamento e de socorro, numa falha absoluta do Estado, fizeram uma quantidade chocante de vítimas.

Por Leonardo Ralha | 00:31

A fúria dos elementos e erros clamorosos de planeamento e de socorro, numa falha absoluta do Estado, fizeram uma quantidade chocante de vítimas, cujo número preciso tardou em ser divulgado e levou o Governo a indignar-se com quem aproveitava os mortos para fazer política.



Assim sucedeu em 1967, quando as cheias na região de Lisboa mataram centenas. Submersos pela subida da água ou levados na enxurrada, muitos sucumbiram, com pouca ou nenhuma ajuda das autoridades.



Valeram os voluntários, vigiados e punidos por um poder que os acusou de espalharem ideais subversivos e de minarem a imagem de um país em que a censura alterava "centenas" para "dezenas" nos títulos.



António Costa é muito diferente de Salazar, mas na tragédia de Pedrógão Grande coincidiu na incapacidade de socorrer quem se viu cercado pelo fogo, na preocupação em afastar culpas e na indisponibilidade para pedir desculpa pelo que aconteceu, tirando consequências dos erros.



Mas o mais arrepiante é constatar que, mesmo sem lápis azul, tem um coro de fanáticos, hipócritas e desonestos para quem as vítimas não passam de um estorvo para as narrativas que cantam.