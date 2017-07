Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estranha composição

A Palavra eterna está em rotação permanente. Oferece esperança e horizontes.

Por Padre António Rego | 00:30

Foi do alto do Maranhão das Capelas que espreitei o mundo pela primeira vez. É uma terra com sabor a mar. Fica nos Açores, lugar que imprime carácter.



Acompanha qualquer um que se atreva a sair para qualquer parte do mundo. Até aqui, nada de novo. Todos podem dizer o mesmo da sua terra, que agora visitam.



Mas nem todos vislumbram uma linha de horizonte onde não se sabe onde começa e ainda menos onde termina o mar, dando a ilusão de que a terra é o menos, o mar é imenso e o resto é céu.



Conheço todas as ilhas e fui enviado para um trabalho nacional de que ainda não me desprendi. Andei um pouco pelo mundo em actividades que tinham a ver com a minha missão.



E hoje, ainda antes destas linhas, dizia que nunca me senti em diáspora e ainda menos exilado.



Muitos anos perto do Tejo, nunca fui à beira do rio apenas para matar saudades dos Açores. Um rio não mata saudades do mar. Vivi e vivo a minha nova cidade na missão que me foi confiada e que há perto de cinquenta anos é a minha diocese.



Cada vez que celebro a Eucaristia lembro que noutra língua e na mesma sequência de Palavra e Pão, se repete em comunidade o que aconteceu na Ceia e na cruz, e que constitui o sinal mais forte e universal do cristianismo.



Lembro os muitos lugares por onde peregrinei e sinto essa Essência inalterável. Não se trata de um cerimonial de paramentos dourados mas da expressão mais densa duma comunidade que lhe chama "mistério da fé".



Há dois mil anos que acontece e nunca se repete.



A Palavra eterna está em rotação permanente. É numa Igreja de santos e pecadores, atravessando cidades, florestas e desertos, que se oferece como esperança e horizonte que não são ilusórios.



Quem, de dentro ou de fora, a reduz a um sistema ou a um poder, perde o melhor que ela contém.