Eurosafety

É necessário criar uma Agência Europeia de Proteção Civil, ou seja, a Eurosafety.

Por Rui Pereira | 00:30

Liberdade e segurança são direitos naturais reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Liberdade e segurança são direitos individuais previstos pela Constituição Política da Monarquia Portuguesa, de 1822. Liberdade e segurança são direitos fundamentais consagrados pela Constituição da República Portuguesa, de 1976.



Entre liberdade e segurança há uma diferença essencial. A liberdade é reconhecida pela Constituição, é um seu pressuposto antropológico (uma criança começa depressa a gatinhar). Diferentemente, a segurança tem de ser criada pelo Estado e é uma cláusula determinante do contrato social: só prescindimos de parcelas da liberdade individual para garantir a nossa segurança.



Segurança é paz pública, repressão criminal e proteção civil. Se um Estado que não reconhece a liberdade é uma ditadura, um Estado que não garante a segurança é um Estado falhado. O investimento na segurança não é supérfluo ou voluptuário, é condição de preservação do próprio Estado e dos direitos dos cidadãos, a começar pelos que não podem adquirir segurança privada.



Vamos a um silogismo muito simples: há um espaço europeu de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas; Portugal está integrado nesse espaço; os incêndios florestais em Portugal são uma calamidade para o dito espaço europeu. Para que este silogismo seja efetivamente ‘prático’, é necessário criar uma Agência Europeia de Proteção Civil, ou seja, a Eurosafety.



Esta ideia, que sempre defendi (há poucos dias e em 2007, quando tive o privilégio de presidir ao Conselho JAI), pode fazer o seu caminho, depois das intervenções dos presidentes de França e do Parlamento Europeu. O "contra-argumento" da diversidade das ameaças nos Estados é um argumento a favor. Só não podemos esquecer-nos de que também temos de fazer a nossa parte.