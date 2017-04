Sabe o que mais lamentam as pessoas? O que não fizeram. À medida que o tempo passa, o que mais lamentamos é não ter feito isto ou aquilo ou aceitado este ou aquele desafio. É menos usual lamentar-se o que se fez.Um estudo da revista ‘Personality and Social Psychology Bulletin’ refere que a educação está no topo das lamentações.Lamenta-se não ter estudado a vida toda. Quase 1/3 do que se lamenta é sobre os estudos. Outro tanto é sobre a vida profissional: decisões que não se tomaram e oportunidades que não se aproveitaram.Em geral, quanto mais se arriscou menos se lamenta. Woody Allen, o famoso cineasta americano, disse um dia que o que mais lamentava "era não ter sido outra pessoa."Mas geralmente passa-se o contrário: o que lamentamos é não termos sido mais nós próprios. Faça agora, lamente menos depois.