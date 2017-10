Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha imperdoável

Duas semanas antes do início da fase Charlie (o nível máximo do dispositivo de combate aos incêndios) houve um alerta meteorológico para condições extremas e atípicas, propícias à propagação de fogos. Apesar dos avisos, o sistema de Proteção Civil falhou e morreram 65 pessoas em Pedrógão Grande.



Na sequência da tragédia, o País encomendou um relatório a uma comissão de sábios que mostrou a incompetência total da liderança da Proteção Civil.



O sistema que devia garantir segurança aos seus cidadãos mostrou as suas fragilidades e amadorismo ao qual não é estranho o facto de se ter tornado num feudo de escolhas partidárias.



O detalhe dos cursos manhosos à pressão diz muito sobre a forma como o poder político vê este serviço público fundamental.



Duas semanas depois do fim da fase Charlie, a tragédia volta a repetir-se com o mesmo padrão. Houve alertas meteorológicos para um dia atípico com muito calor e vento.



O Sistema de Proteção não adequou os meios. A responsabilidade política deste caos é da ministra da Administração Interna.



O primeiro-ministro não a demite e foge para a frente com a reforma da floresta. O reordenamento florestal é fundamental, mas leva décadas. Para já temos de gerir a floresta que temos.



António Costa está a dar um péssimo exemplo de impunidade no Estado ao segurar a ministra.



Se em Pedrógão as falhas são inaceitáveis, desta vez são imperdoáveis.