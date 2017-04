Falsas democracias

Quando no regime formalmente democrático e que é formalmente um Estado de Direito, as Liberdades, as Garantias e os Direitos são espezinhados, é muito difícil. E quando as sociedades se calam, cobardemente, ainda maior é a negação dos princípios e dos valores.Já não somos tribais em matéria de tecnologia, mas o problema ainda se agrava mais, quando a tecnologia difunde e incita as imagens e as mensagens que levam a esse espezinhamento do Estado de Direito. Por isso mesmo, pode parecer que estamos a regressar ao pré-Estado, mas não. Para nos integrarmos em modas de expressão atuais, será mais correto dizer que estamos é a entrar no pós-Estado.Ponta Delgada, nos Açores, está a ser palco do Tremor, festival de música que vai invadir o centro histórico da cidade. Este ano, com a presença de Bonga, Ghost Hunt, Camera, Beak, Mão Morta e Circuit des Yeux, entre muitos outros.Também dedicado à música, começou ontem o Caparica Primavera Surf Fest, festival que, além de concertos, inclui provas de surf e bodyboard, oficinas e demonstrações de skate. Hoje atuam os Keep Razors Sharp, Paus, Frankie Chavez e o DJ Bruno Dias.Para os fãs de cinema, já está a decorrer em Lisboa, Porto, Coimbra, Almada e Setúbal a 10ª Festa do Cinema Italiano. Trata-se do acontecimento mais importante no país dedicado à cultura italiana. Esta edição tem uma seleção de 50 filmes, entre longas-metragens, documentários e curtas produzidos no último ano.O último ranking das seleções nacionais de futebol divulgado ontem pela FIFA contempla várias mexidas no top 10, mas mantém Portugal num honroso oitavo lugar. Quanto às outras seleções, o Brasil voltou à liderança, desalojando a Argentina.A Alemanha continua a ser a melhor equipa europeia no ranking mundial, ocupando o terceiro lugar, e uma novidade, com a reentrada da Suíça para a nona posição, remetendo para o décimo lugar a sempre poderosa Espanha.O problema dos sem-abrigo tem merecido toda a atenção do Presidente da República e é um daqueles assuntos sociais que deviam estar na agenda política, mas que, infelizmente, não estão.Quando a diplomacia falha, a reação assertiva de Donald Trump, abrindo a porta a uma ação unilateral na Síria, é um sinal importante do envolvimento dos EUA nos problemas do mundo.Depois de tanta polémica, o principal e polémico conselheiro de Donald Trump foi retirado do Conselho de Segurança Nacional, o principal órgão de aconselhamento do Presidente.A posição da Rússia ao ataque hediondo feito pelo regime sírio com armas químicas sobre população inocente é inaceitável e revelador da forma como o Kremlin vê o mundo.