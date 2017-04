Falta de material

Ainda não é claro se os androides sonham com ovelhas elétricas, como na história de Philip K. Dick que originou o filme ‘Blade Runner - Perigo Iminente’, mas todos sabemos o que pode acontecer quando reencontramos um disco ou um livro que não víamos ou tínhamos na mão há muito tempo.Mais do que objetos com letras ou zeros e uns que se transformam em música, os livros e discos - tal como os DVD e outros suportes de som e de imagem - podem ser máquinas do tempo feitas à nossa medida. Vê-los e tocá-los faz reavivar memórias das circunstâncias irrepetíveis em que os descobrimos.Claro que não acontece sempre, pois nem todos os livros, discos e filmes deixam a mesma marca, mas acontece por existir algo material, palpável e, por isso, mais real. Que dentro de décadas alguém reavive memórias graças àquilo que armazenou numa ‘cloud’ passageira, ou viu e ouviu em ‘stream’, é tão improvável quanto androides tosquiarem ovelhas elétricas.