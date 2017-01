Falta de moral e maus costumes

Regresso de Vitória ao berço

Rui Vitória, treinador do Benfica, regressa neste primeiro jogo do ano ao lugar onde um dia foi feliz. Guimarães não é chão fácil, ele sabe-o por experiência própria. Manter a equipa focada, mesmo sabendo que será sempre líder à saída desta jornada, é um desafio.



Novas oportunidades

O mercado de inverno abre espaço para segundas opções. É o caso de Esgaio, no Sporting. Com João Pereira de saída e Schelotto lesionado, o lateral tem corredor aberto para ir à linha de fundo. Está nos pés dele.



Prova dos nove

FC Porto e Sporting terão de provar, neste fim de semana, que as atribulações do meio da semana foram resultado de uma ressaca de fim de ano mal gerida. Porque uma coisa é a Liga, outra é a Taça da Liga. Voltando ao foco deste texto, Sporting e FC Porto estão indignados com os árbitros. Mas o desfile de erros próprios, primeiro na escolha de reforços (reforços?), depois na gestão dos onzes e finalmente na aselhice dos ‘artistas’, rouba argumentos a quem quer gritar revolta.Rui Vitória, treinador do Benfica, regressa neste primeiro jogo do ano ao lugar onde um dia foi feliz. Guimarães não é chão fácil, ele sabe-o por experiência própria. Manter a equipa focada, mesmo sabendo que será sempre líder à saída desta jornada, é um desafio.O mercado de inverno abre espaço para segundas opções. É o caso de Esgaio, no Sporting. Com João Pereira de saída e Schelotto lesionado, o lateral tem corredor aberto para ir à linha de fundo. Está nos pés dele.FC Porto e Sporting terão de provar, neste fim de semana, que as atribulações do meio da semana foram resultado de uma ressaca de fim de ano mal gerida. Porque uma coisa é a Liga, outra é a Taça da Liga.

Sporting e FC Porto regressam ao campeonato, na primeira jornada do novo ano, unidos pela dor da revolta provocada por decisões de arbitragem que custaram, a ambos, a saída da Taça da Liga.Um e outro clube haviam assumido, em devido tempo, que esta prova, tida como parente pobre do quadro competitivo do futebol nacional, era um objetivo de época. Falharam. E isto explica o porquê de os jogos em que leões e dragões estiveram envolvidos, em Setúbal e Moreira de Cónegos, respetivamente, terem acabado em ambiente de altíssima tensão, com atitudes a roçar o obsceno.Deve abrir-se aqui um parêntesis. A Comissão de Arbitragem, que deveria zelar pela dignidade das competições, enfiou um balázio no pé, dando um mau exemplo na abordagem à Taça da Liga. Fê-lo ao nomear árbitros inexperientes para jogos decisivos, envolvendo dois grandes.Rui Oliveira (árbitro do V. Setúbal-Sporting) tem 9 jogos feitos na Liga principal e Luís Godinho (Moreirense-FC Porto) tem 16 no mesmo contexto. Não significa que não tenham qualidade. Mas equivale às opções dos clubes, quando em sinal de desprezo pela competição se apresentam em campo com segundas ou terceiras linhas dos respetivos plantéis.