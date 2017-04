Faltam debates livres na agricultura

Em Portugal, no que diz respeito a conversas sobre produtos agrícolas, temos, grosso modo, dois modelos definidos: os congressos eruditos cheios de cientistas e as feiras gastronómicas que, regra geral, misturam mostras de produtos e tasquinhas com concertos dos Deolinda ou da Cuca Roseta. Não temos é o hábito de juntar interessados em diferentes áreas para, de forma livre, discutir-se um produto, uma região agrícola, uma casta de vinho, um queijo, um peixe ou uma variedade de azeitona. E é pena, porque quando este tipo de debate é aberto a diferentes públicos produz-se informação bastante útil para a educação dos consumidores. E, claro está, um país com consumidores esclarecidos é sempre um país mais rico.Há dias, os responsáveis de grupo Parras Wine convidaram vários especialistas para um debate sobre uma casta de vinho que corre o risco de se extinguir. Na Casa das Gaeiras, um pequeno château na região de Lisboa cujas vinhas são exploradas pelo Grupo Parras, alguns produtores, enólogos e investigadores em viticultura discutiram de forma livre as virtudes e os defeitos de uma casta que, quando o tempo ajuda, dá vinhos brancos extraordinários e com grande potencial de guarda. Quem quiser tirar a prova dos nove compre algumas garrafas de Casa das Gaeiras Vinhas Velhas 2015 e deixe-as ficar esquecidas por meia dúzia de anos. Quando chegar ao momento de as abrir vai ver que está perante um vinho fantástico.Ora, eu hoje posso partilhar isso com os leitores porque participei na tal tertúlia informal. Porque aprendi imenso ouvindo os outros. Debates destes deveriam ser frequentes em diferentes áreas alimentares. Até porque são encontros entre gente civilizada - coisa rara.