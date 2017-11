Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fantasmas divertem-se

Pior do que jantar entre morto sé governar mortos-vivos.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Escrevi ontem que a esquerda tinha duas jóias na sua coroa: a saúde e a educação, ou seja, a legionela e as cantinas putrefactas. Esqueci-me da cultura. Deus não dorme.



Segundo leio, houve jantarada da Web Summit no Panteão Nacional. Deixemos os aspectos macabros da escolha para a psiquiatria. Fiquemos pelo primeiro-ministro, que ficou ‘indignado’.



Aliás, o Dr. Costa não ficou apenas ‘indignado’; ele prometeu alterar o despacho do anterior governo que autoriza estes saraus. Faz sentido: para explicar um jantar entre mortos, era preciso atirar com as culpas para um morto político.



Pena que a manobra do Dr. Costa não responda ao essencial: quem, de entre os vivos, autorizou o jantar?



Mistério. E não será de excluir que, na melhor tradição do governo, as responsabilidades também fiquem enterradas no grande panteão das mentiras.



Pior do que jantar entre mortos é governar para mortos-vivos.