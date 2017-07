Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faro e as motos

Presidente do moto clube de faro devia ser convidado para discutir segurança.

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

A 36ª edição da Concentração de Motos de Faro terminou. E eu, que não tenho moto mas admiro-as, nomeadamente o roncar das Harley-Davidson, acompanho atentamente e há largos anos o evento.



Próximo do aeroporto, na zona florestal de Vale das Almas, reúnem-se anualmente, durante 3 dias, milhares de motards de todo o mundo, numa logística complexa que começa com a limpeza do terreno e se estende pela montagem do mega recinto, palcos, exposições, organização de vias de acesso, de circulação, casas de banho, acampamento, zonas de comidas, comercial, milhares de watts de som e luz e … segurança.



Concentram-se ali mais de 25 mil pessoas. Sente-se o pulsar das máquinas, da música, da amizade e do convívio, encerrando com o estrondoso desfile pelas ruas da cidade, cuja população sai à rua para lhes dizer "Até para o ano, Faro é a vossa cidade".



A festa e o clima de segurança que ali se sente não são obra do acaso. Quase me atrevo a sugerir que o presidente do Moto Clube de Faro seja convidado para a próxima reunião do Conselho de Estado em que se analise organização, coordenação de forças no terreno e segurança.



Os responsáveis políticos iriam aprender muito com ele.