FC Porto faz mais com menos

Fim de semana marcado pelo mau futebol dos grandes.

Por Mário Pereira | 00:30





No Estádio da Luz voltaram a ouvir-se assobios enquanto em Vila do Conde o Sporting ‘sobreviveu’ à custa de um Rui Patrício ao seu melhor nível. Quando o guarda-redes é a figura da equipa, está quase tudo dito.



Aplausos para o Sporting de Braga. É a equipa da Liga em melhor forma: cinco vitórias seguidas. Isto enquanto o som do estalo do chicote continua a ser uma rotina [Manuel Machado, ex-Moreirense, foi o último a ser demitido]. Os rivais Sporting e Benfica também ganharam, num fim de semana em que os ditos grandes jogaram mau futebol. Salvou-se parte da segunda parte do dérbi portuense. O resto foi mau ou até muito mau.

Dez jogos, nove vitórias, um empate. O FC Porto continua a deixar marca neste campeonato. Sem contratações sonantes feitas para esta época e com o jogador mais caro da Liga portuguesa [Iker Casillas] remetido à condição de suplente, Sérgio Conceição mostra que também no futebol é possível fazer mais com menos.A liderança isolada e um primeiro terço de campeonato quase imaculado, contudo, só fazem sentido se no final da época houver festa no balneário. Até lá... segue na frente. O triunfo no Estádio do Bessa foi um importante passo.