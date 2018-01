Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto: patinho feio vira um belo cisne

Benfica tem em Braga um teste de alta pressão às suas capacidades.

Por Mário Pereira | 00:30

O FC Porto inicia a segunda volta do campeonato isolado na frente do campeonato, algo que já não acontecia desde 2010/11, era então André Villas-Boas treinador. Mais do que ser detentor do título de campeão de inverno, que na verdade de nada vale, este FC Porto versão 2017/18 tem aura de equipa vencedora. Impressiona pela forma perentória e autoritária como ganha os seus jogos.



Tem identidade, e isso salta à vista dentro do campo. Basta ver a forma como deu a volta ao jogo com o V. Guimarães, na ronda anterior, em que estava a perder ao intervalo para depois esmagar na segunda parte. Mérito, e grande, para Sérgio Conceição, tendo em conta que os recursos humanos que tem este ano são basicamente os mesmos que estavam no clube na época passada.



De um patinho feio, Conceição fez um belo cisne. Lidera a classificação do campeonato. Está nos ‘oitavos’ da Champions. Nas meias-finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Nada está ganho. Mas uma parte importante do trabalho está feita.



Para o Benfica, a segunda volta da Liga começa com um teste de fogo, em Braga. Um jogo para tomar o pulso à equipa de Rui Vitória. Desde logo porque os arsenalistas são uma das equipas em melhor forma continuada da Liga: dez vitórias nos últimos doze jogos.



Apenas três pontos perdidos em casa (derrota com o FC Porto), nesta época. Ganhar na Pedreira, nesta altura do campeonato, seria um tónico extra para o Benfica. E um ponto de afirmação numa época que tem sido marcada por demasiadas reticências.



Leão sabe ao que anda

A forma despachada como o Sporting se apetrechou neste mercado de inverno é uma prova inequívoca de que Jorge Jesus sabe o que falta para atacar o título. Se vai dar para lá chegar ou não, isso é outra coisa. Para já, no relvado, a equipa continua a dar boa conta de si.



Fábio bem temperado

Em excelente momento de forma, Fábio Coentrão dá uma bofetada de luva branca a todos os que disseram que este regresso (para já provisório) ao futebol português seria feito ao pé coxinho. A continuar com esta pedalada, Fernando Santos terá de contar com ele lá mais para o verão.



Como um fósforo

Estoril e V. Setúbal, equipas da região de Lisboa, fecharam a primeira volta em lugares de descida. É bom que deem à perna, se querem sair de tão incómodas posições. A segunda metade vai passar a correr.