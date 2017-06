Fejsa já é padre há 9 anos

E, desprezando até as trafulhices mais do que certas que levaram o Partizan e o Olympiacos a serem campeões com Fejsa – cartilhas em cirílico? missas ortodoxas? – já as razões que explicam este novo período de hegemonia do Benfica em Portugal estão à vista de todos e pelas piores razões: a aliança anti-Benfica fez eleger um presidente da Liga que sendo do Benfica-anti-Benfica se tem vindo a revelar de uma inépcia total desde o tristíssimo momento em que deixou de usar o apito e passou a usar gravata.



Sérgio Conceição, muito atento, já se encarregou de traçar o destino de Fejsa e do Benfica – ou do Benfica sem Fejsa? – para 2017/18. "Não vão ser pentacampeões!", garantiu o técnico. Como é possível dizer-se uma coisa destas sem se saber ainda se o verdadeiro ‘padre’ da Luz, o mais fiável dos ‘padres’ da Luz, fica ou vai embora? Corrupção, isto cheira a corrupção…



Outras histórias

Um caso urgente de saúde pública

Já estão a salvo os transeuntes nas nossas ‘zonas técnicas’

A velha guerra que opõe há mais de um século Benfica e Sporting atingiu esta semana um patamar que se poderá definir de ‘saúde pública’ e também da sua imperiosa legislação.



O Benfica fez aprovar na última assembleia-geral da Liga um artigo regulamentar que considera "revelador de indignidade agravada" o ato de "fumar cigarros e cigarros eletrónicos" na chamada zona técnica dos estádios, bem como o ato de "expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva" na direção de transeuntes nas referidas zonas técnicas.



A proposta foi aprovada com 7 votos a favor, 4 votos contra e 36 abstenções, sendo que o Arouca (pois claro!) votou com o Benfica enquanto Sporting e Porto (vá-se lá saber porquê…) votaram contra este afã civilizacional vindo da Luz.



Os 36 clubes que se abstiveram permitiram a aprovação da proposta que, pelo lado do Sporting, foi considerada uma afronta direta ao presidente Bruno de Carvalho. E assim, higiénico e triunfal, segue o defeso em Portugal.

Fejsa, o sérvio do Benfica, foi esta semana notícia em várias publicações estrangeiras – nomeadamente em Espanha e em Inglaterra – pelo facto, aliás bastante absurdo, de colecionar ininterruptamente títulos desde o ano de 2008.O diário madrileno ‘As’, por exemplo, aconselha os possíveis interessados nos serviços do médio defensivo da Luz a não perder tempo porque "contratar Fejsa é garantia de ganhar o campeonato, seja que campeonato for". Depois elencam os espantadíssimos espanhóis o rol dos 9 títulos ganhos de enfiada pelo sérvio: 3 com a camisola do Partizan de Belgrado (2008-2011), 2 com a camisola do Olympiacos (2011-2013) e os 4 com aquela camisola vermelha de que a Madonna tanto gosta (2013-2017).Os elogios a Fejsa vindos da imprensa internacional compreendem-se. Um palmarés individual deste calibre deve ser caso único no mundo. E se em Portugal, com toda a franqueza, ninguém se lembra das exibições do sérvio no Partizan e no Olympiacos, já o seu contributo para o tetra do Benfica está fresco e amplamente documentado.Qual será, na realidade, o mistério de Ljubomir Fejsa? Que receita terá o sérvio que lhe vem garantindo um percurso profissional a terminar em festa ano após ano? E terá consciência Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, que se vender Fejsa neste defeso e perder o título na próxima época não haverá quem não conclua que foi a falta do sérvio que impediu a equipa de Rui Vitória de chegar ao ‘penta’?