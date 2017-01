Uma simples noite separa 2016 de 2017. Uma simples noite na qual em uníssono, ao som das doze badaladas, milhões de pessoas no mundo, depositam consoante prioridades individuais, sonhos de vida melhor, felicidade, emprego, dinheiro, amor. No entanto, todas comungam de uma mesma pretensão… Paz para o mundo.Vejamos alguns factos aleatórios que marcam a noite de passagem de ano: - 31. Dez.2016 – Maiouguri, Nigéria. Criança-Bomba faz-se explodir próximo de multidão reunida junto de um vendedor de comida. Uma segunda criança- -bomba, foi linchada pela multidão antes de conseguir fazer-se explodir; - 1.Jan.2017 – Campinas, S. Paulo, Brasil. Homem em processo de divórcio, alegando ter perdido a custódia da filha menor, invade residência da mulher e mata a tiro 11 familiares; - 1.Jan.2017 – Istambul, Turquia. Solitário invade discoteca onde decorria festa de passagem de ano e abate 39 pessoas, causando ainda 69 feridos. O Daesh reinvidicou o atentado. Tanto motivo aparente versus tanta mente alienada…No primeiro dia do ano, o Sec.-geral da ONU, António Guterres, definiu "a Paz como Prioridade e Objetivo para 2017". Quero acreditar que esta utopia se possa transformar em realidade. Feliz Ano Novo!!!