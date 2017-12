Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feliz Natal, Salvador!

O melhor do ‘conto de natal Salvador’ é que vale a pena ter esperança.

Por Luísa Jeremias | 00:30

O melhor deste Natal é voltarmos a acreditar que os milagres acontecem na vida real. Quando o cenário parecia ‘negro’ para Salvador, que esperava e esperava e esperava por um coração compatível, eis que o dador apareceu.



Resultado: o músico foi operado, recuperou no hospital, apanhou um susto, mas continua a recuperar para, um destes dias, voltar a subir aos palcos e encantar crianças e crescidos com o seu jeito de menino.



O melhor do ‘conto de Natal Salvador’ é a moral da história: vale a pena ter esperança e acreditar. Os milagres acontecem... mesmo quando tudo parece perdido.



Se a história do cantor servir de inspiração a todos nós, então um dos seus papéis parece estar cumprido: tornar-nos melhores pessoas e mais otimistas.



Por isso, feliz Natal, Salvador. Obrigada pelo que nos ensinaste. Volta rápido.