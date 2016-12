Fica bem a liderança ao Benfica

Quando o jogo do Restelo entrou no período suplementar, o destino do Sporting na Liga parecia traçado, pois aquele nulo não servia para nada. Porém, agarrando-se ao seu sonho, qual náufrago sem pé, Bas Dost (uma das poucas aquisições que funcionam – as outras são Campbell, Beto e ao que parece Douglas) conseguiu fazer o golo que possibilita aos leões passaram o Natal, ainda que longe da liderança, sem necessidade de respiração assistida.Porém, até prova em contrário e ainda que muita gente não se entusiasme assim tanto com o futebol do Benfica, o certo é que o tricampeão lidera porque tem sido eficaz, pragmático e capaz de fazer por ter sorte. Ou, como diz JJ, vai à frente quem é melhor. Daí, sem grandes reservas, a liderança assenta bem aos encarnados, mas isso não lhes garante desde já o título, até porque no Dragão tem havido alma de campeão, como se viu no recente confronto com os flavienses e onde, mais uma vez com razão, Pinto da Costa e companhia protestaram contra a arbitragem. Aliás, olhando para outros jogos, de todas as equipas, já não restam dúvidas de que, esta é a Liga dos penáltis não assinalados e da falta de fair-play.