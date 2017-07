Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ficar mais novo

O corpo e a mente podem mesmo voltar atrás no tempo.

Por Fernando Ilharco | 00:30

Numa experiência nos EUA, um grupo de voluntários com cerca de 75 anos de idade reuniu-se numa casa de campo durante uma semana.



Trouxeram fotografias e jornais com 20 anos. Estávamos em 1979 mas vestiram-se como em finais dos anos 1950 e conversaram sobre os assuntos de que falavam quando tinham 55 anos.



Antes da experiência, os voluntários avaliaram a força, a perceção, a visão, a memória, etc. Terminada a experiência, a maioria dos participantes tinha melhorado em todos os indicadores, descreve a investigadora Ellen Langer na obra ‘Aging’.



A melhoria da visão, por exemplo, foi em média de 10%. Pessoas que desconheciam o estudo consideraram que os voluntários depois da experiência, em geral, pareciam três anos mais novos. Era como se tivessem voltado atrás no tempo.