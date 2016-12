Filmes já vistos

A cena captada pelas televisões parecia saída de ‘Cães Danados’. Os homens – incluindo o atirador – vestiam fatos escuros e gravatas impecáveis e, tal como no filme de Tarantino, havia até um polícia infiltrado. E foi ele quem disparou a matar sobre o embaixador da Rússia em Ancara.A diferença é que, desta vez, o governo turco não pode culpar os curdos. O assassino era polícia de elite e a contar pelo que gritou após abater o diplomata ("nós morremos em Alepo, tu morres aqui") o enredo é bem mais complexo que o da película. Andrei Karlov negociava com os turcos a evacuação da cidade síria de Alepo e por isso Putin apressou-se a considerar o ataque "uma provocação". A retaliação russa será certa, mesmo que as motivações do polícia sejam desconhecidas.Ao final da noite de ontem ignorávamos o que levou dois homens a atirar um camião mortífero contra um mercado de Natal em Berlim. A diferença é que as vítimas na Alemanha – como as de Nice – voltam a ser inocentes. E mais do que entender os impulsos dos agressores, voltamos a perceber o quão indefesos estamos face a radicalismos.