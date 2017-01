Fim de semana muito perto do perfeito

Após uma semana a roçar a esquizofrenia, com alguns sulcos de surrealismo no fim de semana em que a Democracia sofreu forte abalo com o desaparecimento de Mário Soares, no regresso ao nicho futebolístico a realidade não deixou dúvidas: a penúltima jornada da 1ª volta da Liga roçou a perfeição para os rivais de Lisboa.É que dos primeiros sete da tabela só eles triunfaram. Para o Benfica, vencedor indiscutível em Guimarães no regresso de Jonas aos golos, só não foi perfeito porque os leões cumpriram a missão de vencer o Feirense; para o Sporting, só não foi de sorriso total porque o tricampeão continua firme na sua vontade de ser tetra.Aliás, se houve quem tenha beneficiado fortemente foram os "órfãos" de Jorge Jesus, pois descolaram dos vimaranenses três pontos, colaram-se aos outros minhotos, os de Braga, e recuperaram mais dois ao FC Porto, que empatou em circunstâncias estranhas em Paços de Ferreira e no dia seguinte viu o reino do Dragão a evidenciar cisões.Uma vez que Rio Ave e Chaves empataram… Aqui chegados, parece evidente que a segunda volta será marcada por acesa discussão pelo segundo lugar, pois o primeiro está cada vez mais encaminhado.