Chegada esta fase vão defrontar-se aquelas que são, para mim, duas das melhores equipas da atualidade a nível mundial. Poderemos mesmo dizer que se trata de uma final antecipada.Só resta saber se o Mister Fernando Santos irá colocar em campo uma equipa mais conservadora do ponto de vista defensivo ou se vamos ter o Portugal de matriz ofensiva que vimos no jogo contra a Nova Zelândia.Se conseguirmos passar com alguma tranquilidade a primeira fase de pressão da equipa do Chile, que é comandada por um grande jogador, de seu nome Arturo Vidal, teremos possibilidade de fazer história e nesta primeira vez que participamos na Taça das Confederações. E por arrasto, a possibilidade de trazer o caneco para casa.Espero que o centro da defesa de Portugal não sinta falta, não só no jogo aéreo, como também na entrega que coloca em jogo, de Pepe.E espero, sinceramente, que Bernardo Silva esteja recuperado para que Portugal consiga com esta mistura de juventude e veterania levar de vencida, mais uma vez, uma seleção tão poderosa como esta do Chile.Força, Rapazes, Portugal está com vocês.