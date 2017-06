Fogo que arde sem notificar

O sistema de comunicação da Protecção Civil funciona mal, mas o da protecção ao governo está fino: António Costa anunciou que nada falhou.Foi tudo ‘súbito e repentino’. Podia ter sido só súbito, ou só repentino, mas foi logo ambos, caramba! Pelos vistos, o incêndio não avisou com a habitual carta registada. (Culpa da privatização dos CTT?).Só para se ter ideia do súbito e repentino do fogo, foi ainda mais súbito e repentino do que o inquérito. Que serviu para apurar responsabilidades, mas ‘apurar’ no sentido culinário do termo: ficar no ponto que o chefe deseja.Pena Costa não ter anunciado isto em Góis. Sempre ajudava, a água que sacudiu do capote.