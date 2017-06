A vaga de incêndios que tem varrido o centro do País, deixando atrás de si um rasto de sofrimento e morte, deu origem a um movimento espontâneo de ajuda e apoios que confirmam os sentimentos de solidariedade e generosidade de que o povo português é capaz. Porém, a carga emotiva que se lhes associa desaconselha a pressa com que muitos pretendem com as suas opiniões, tiradas e palpites simplificar o que não é simples, ou condenar à fogueira aqueles que acusam de ser responsáveis pelas nossas desgraças.Talvez por isso seja, de momento, mais útil olhar um pouco para o resto do mundo e ver como aí se têm enfrentado catástrofes semelhantes. Para começar, é um facto que o clima do nosso planeta está a mudar. E, que a ação humana tem impacto no meio ambiente, é coisa de que ninguém duvida. Mas que o ser humano tenha o poder de controlar totalmente o ambiente já é uma questão mais discutível. Os grandes incêndios que ocorrem frequentemente em regiões como a Califórnia e a Austrália permitem, todavia, verificar que há sempre algo que se pode fazer ainda que o volume dos meios nunca seja suficiente e a eficácia das estratégias de prevenção dependa em boa parte do fator sorte.