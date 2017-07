Foi ver o Eder que os lixou

Recebi hoje um e-mail da Galp a cobrar-me um favor.

Por José Diogo Quintela | 11.07.17

Recebi hoje um e-mail da Galp a cobrar-me um favor. A Galp convida-me a usufruir de energia e, mais tarde, pede-me que lhe faça um jeitinho que lhe é financeiramente favorável. Eu, querendo continuar a desfrutar deste arranjo que nos beneficia aos dois, acedo.Passa-se isto, com esta e com várias empresas, desde que saí de casa dos meus pais para morar sozinho. A descoberta que não é tudo à borla é chocante.É por isso que estou solidário com os ex-secretários de Estado que chegam agora ao mundo dos adultos independentes, onde vão descobrir que só nos prestam certos serviços se nós, por nossa parte, lhes prestarmos outros.