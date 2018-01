Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fora do Pacto

Delação, não; enriquecimento ilegítimo, discuta-se.

Por António Jaime Martins | 00:30

A transata semana terminou com um acordo entre os diversos agentes do judiciário para 80 medidas que deixaram de fora a delação premiada e o enriquecimento ilegítimo.



As temáticas, contudo, não podem ser colocadas no mesmo saco.



A delação premiada promove sistemas judiciários preguiçosos que deixam de investigar e de julgar. Nela, a ação do Ministério Público centra-se na obtenção de confissões e menos no apuramento da verdade. Ora, a justiça deve concentrar a sua atuação na busca da verdade material e não na negociação de culpas.



A culpa dum cidadão demonstra-se através da prova sujeita a contraditório no julgamento e não através de confissões forçadas sob ameaça de condenação antecipada na praça pública ou da aplicação de penas exemplares.



Coisa bem distinta é a criminalização do enriquecimento ilegítimo que pode constituir um passo importante no combate à corrupção.



E nem se diga que não se pode criminalizar o enriquecimento porque conduz inevitavelmente à inversão do ónus da prova. Não é necessariamente assim, pois, à luz da nossa Constituição, a prova dos factos criminosos compete sempre à acusação.