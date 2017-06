O Estado falhou na sua missão essencial: proteger a vida dos cidadãos. Mas o primeiro-–ministro e a ministra da Administração Interna, em perfeita sintonia, resolveram partilhar com o país uma visão optimista das coisas.Em entrevistas televisivas, Costa e a sra. Uva lembraram-nos que houve 156 incêndios no sábado. Só em Pedrógão é que as coisas não correram bem. Raciocínio desta gente: tivemos 64 mortos e mais de 200 feridos. Mas é preciso ‘enquadrar’ a tragédia. O país tem 10 milhões de habitantes.Este raciocínio, apesar de imoral, pode ser aplicado com sucesso às pequenas tragédias e às hecatombes históricas. Um idoso foi assaltado e morto? Portugal tem 2 milhões de idosos que ainda estão vivos. O Holocausto ceifou 6 milhões de judeus? A Europa tinha 9,5 milhões. E assim sucessivamente.O prof. Marcelo errou sobre o optimismo de Costa. Não é irritante. É arrepiante.