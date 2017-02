Fortificar a memória

Quanto mais não seja, a vontade do Governo de entregar o Forte de Peniche à exploração privada serviu para acordar – também a Esquerda - de um sono profundo para o qual era remetida a fortificação como espaço histórico. E enquanto uns pretendem passar uma borracha sobre a memória, outros lembram-se agora de que ali deveria ser erguido um monumento para homenagear os que sofreram na pele as ‘brandas’ maneiras da Ditadura.O Governo não descarta a hipótese de ser construída uma unidade hoteleira mas, garante, o forte não vai ser concessionado na totalidade. Em resumo, após a criação de um Grupo Consultivo – nestes casos é sempre criado um grupo de trabalho -, a ideia é avançar numa base de compromisso; o forte é retirado do programa Revive mas vai ter uma iniciativa turística que permita ao Estado arrecadar umas valentes coroas.O constante refazer da memória preparava-se para um tomo II de ‘Como apagar o passado’. Depois de a antiga sede da PIDE ter sido transformada num condomínio de luxo, num ato, sejamos brandos, vergonhoso, os homens da máquina de calcular voltam a atacar. Mas, para já, parece terem abrandado o passo.