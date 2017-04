Fossos que nos separam

Todavia, se as circunstâncias contribuem para que escapemos a tão grande problema, outros há criadores de fossos que a todos afectam. E esses são de tirar o sono a quem deles toma consciência, esteja o cidadão no início da sua carreira ou carregue nos ombros a responsabilidade pelo futuro dos filhos.

Para começar, espera-se que a curto prazo a digitalização ponha fim a várias profissões técnicas e administrativas, resultando daí que metade dos actuais estudantes do ensino secundário profissional não irá encontrar emprego. Essa ameaça estende-se igualmente a cursos universitários, como os de contabilidade, economia e semelhantes.

Rico ou pobre, nenhum país escapa ao fosso cada vez mais acentuado entre a província e a cidade, esta sendo sinónimo de juventude e dinamismo, enquanto aquela se distingue pela velhice dos habitantes, a falta de recursos, a tendência dos governos em considerá-la um refugo e, no melhor, bom local para instalar eólicas.

Maior do que nunca é a diferença entre as gerações. Uma das características de mudança nos anos 60 foi a do chamado fosso geracional, tendo a juventude passado a ser a norma, com os idosos a verem-se relegados para um terceiro plano, tanto económico como afectivo e, no geral, deixando de usufruir do respeito que até então lhes costumava ser devido.