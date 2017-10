Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fotocópias na brasa

Como fanático de sardinhas, eu devia estar alarmado

Por João Pereira Coutinho | 01:15

Um conselho científico qualquer, daqueles que Bruxelas gosta de ouvir, recomendou há uns meses a suspensão da pesca da sardinha durante 15 anos. Ri. Não era 1 de Abril.



Esta semana, a proposta é mais modesta: nem um exemplar fora das águas em 2018, embora o governo prometa bater-se por 14 mil toneladas, mais coisa menos coisa, a dividir com Espanha.



Como fanático do petisco, eu devia estar alarmado. Não estou. Toda a gente sabe o que aconteceria se as loucuras bruxelenses afundassem as traineiras: a sardinha continuaria a viajar para os nossos pratos na mais perfeita clandestinidade. Imagino-me, aliás, a entrar num dos santuários de Matosinhos ou de Setúbal – e, em homenagem a um político célebre, pedir ao empregado para me trazer ‘fotocópias’.



Claro que, no mercado negro, o preço pode ser mais salgado. Nenhum problema: basta arranjarmos bons amigos para financiar a fotocopiadora.