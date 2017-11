Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fraco rendimento

Quem aplicar menos de 5 mil euros nas novas OTRV acaba por perder dinheiro.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

O Estado lança uma nova série de OTRV (Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável) a pagar 1,1% brutos. É metade da primeira edição deste produto, que costuma ser um sucesso junto da pequena e média poupança.



Aparentemente com os bancos a pagar quase zero pelos depósitos, os 1,1% da nova emissão até parecem compensadores, mas nem tudo o que luz é ouro.



Descontados os impostos e as comissões de subscrição e de manutenção das carteiras nos bancos, o lucro é escasso.



Para aplicações até 5 mil euros, o melhor é deixar o dinheiro onde está. Eventualmente para maiores montantes e dado que escassa opção de produtos com alguma segurança, a aplicação pode compensar.



Estamos num período em que não há incentivos à poupança, mas gastar o dinheiro todo quando se pode garantir algum pé de meia também não é a opção mais saudável para o futuro das famílias.



O dinheiro não rende, mas quem pode deve ter alguma reserva para dias de tempestade. É um conselho antigo que não perde validade.