Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisca

Nunca, como agora, a PGR esteve tão livre para fazer ou para não fazer!

Por Magalhães e Silva | 00:30

Tenho estima e apreço pessoal e profissional pela Dra. Francisca van Dunem, jurista de mérito e mulher de saber e coragem, incluindo afrontar poderes instalados. E, por isso, nunca perceberei, vivendo-se no vespeiro envenenado da mediatização política, que desatenção a levou, num tempo particularmente inoportuno, a pronunciar-se, independentemente do título invocado, sobre a prorrogabilidade do mandato da Procuradora-Geral da República.



Compreender-se-á que, sendo membro do Conselho Superior do Ministério Público, reserve para este órgão o que entenda dever dizer sobre o mandato da Dra. Joana Marques Vidal - se e quando oportuno.



Em causa está agora o aproveitamento da declaração da MJ para se vir dizer que, anunciada a não renovação do mandato, a dez meses do termo, se fragilizou a PGR.



Ora se nada há a censurar a quem entenda que o mandato da PGR é renovável; muito menos a quem faça um balanço de saldo positivo do seu desempenho, só a abordagem terceiro-mundista que políticos e comentadores vão fazendo permite bolçar a cavalidade de, perante os poderes, não renovar ter como efeito fragilizar. Quando – é óbvio – o efeito é exatamente o oposto. Sem renovação, mais livre ainda!