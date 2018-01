Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frio? Tenho uma Thermotebe!

Ninguém responde mal ao professor se estiver a tiritar dos dentes.

Por José Diogo Quintela | 00:31

É óbvio que as escolas não têm dinheiro para aquecimento. Porque haveriam de ter? Os funcionários públicos foram aumentados justamente para se abastecerem de meias de lã e Thermotebes. Graças ao PS, têm sempre uma moedinha para, nas manhãs de geada, beber um bagaço.



O governo não só lhes pôs dinheiro nos bolsos, como faz questão que eles não se esqueçam: com o frio que apanham no trabalho, têm sempre as mãos lá enfiadas.



Em relação aos alunos, é a melhor estratégia para reduzir a indisciplina. Quietinhas para poupar energia, não há crianças a levantarem-se e a portarem-se mal. E ninguém responde mal ao professor se estiver a tiritar dos dentes.